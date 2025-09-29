وتأتي تصريحات بيسكوف في أعقاب عرض روسي للولايات المتحدة هذا الشهر بالإبقاء طواعية لمدة عام على القيود المفروضة على الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة، بموجب معاهدة "نيو ستارت"، وذلك بعد انتهاء سريانها العام المقبل.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، قد وصفت مقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنه "جيد للغاية"، لكنها أشارت إلى أن القرار النهائي يعود إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي أعلن رغبته في إطلاق محادثات أوسع لنزع السلاح النووي تضم روسيا والصين.

وبيّن بيسكوف في تصريحات لوكالة "تاس": "بطبيعة الحال، علينا أن نبدأ المحادثات على المستوى الثنائي، فمعاهدة نيو ستارت وثيقة ثنائية بالأساس. لكن على المدى الطويل، لا يمكن أن تبقى الترسانات البريطانية والفرنسية بعيدة عن هذه العملية، فهي جزء من الإطار الأشمل للأمن الأوروبي والاستقرار الاستراتيجي العالمي".

وتم توقيع معاهدة "نيو ستارت" بين الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ونظيره الروسي حينها ديمتري ميدفيديف عام 2010، ودخلت حيز التنفيذ في العام التالي، ثم جرى تمديدها عام 2021 لمدة خمس سنوات إضافية بعد تولي جو بايدن الرئاسة.

وفي 2023، علقت موسكو مشاركتها في المعاهدة، لكنها أكدت مواصلة الالتزام بالقيود المفروضة على عدد الرؤوس النووية. ويمتلك البلدان أكبر ترسانتين نوويتين في العالم، إذ تحدد "نيو ستارت" سقف 1550 رأسا نوويا استراتيجيا منشورا لكل طرف، مع 700 وسيلة إطلاق من صواريخ وغواصات وطائرات قاذفة.

أما بريطانيا وفرنسا، فتملكان ترسانات أصغر بكثير، يتراوح عدد الرؤوس الحربية لدى كل منهما بين 250 و300 رأس نووي.