واندلع الحريق في الكنيسة بعد إطلاق نار فيها، علما أن مطلق النار قتل.

وذكرت الشرطة في بلدة غراند بلان على "فيسبوك": "هناك عدد من الضحايا، ومطلق النار تم تحييده. لا يوجد أي تهديد للمواطنين في الوقت الحالي".

وأضافت أن "النيران مشتعلة بالكنيسة حاليا"، وحثت السكان على تجنب المنطقة.

وتقع الكنيسة، التي يحيط بها ساحة لانتظار السيارات ومساحة عشبية واسعة، قرب مناطق سكنية وكنيسة شهود يهوه في غراند بلان.

ويبلغ عدد سكان البلدة التي تقع على أطراف مدينة فلينت، نحو 8 آلاف نسمة.