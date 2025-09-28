وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان "شنت القوات الروسية الليلة الماضية ضربة كبيرة.. ضد مؤسسات تابعة للمجمع الصناعي العسكري الأوكراني".

من جهته، قال منسق مجموعات العمل السري الموالية لروسيا في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الأحد، إن القوات الروسية شنت سلسلة من الضربات استهدفت مواقع عسكرية في كييف ومحيطها، طالت مستودعات للأسلحة ومنظومات دفاع جوي.

وأضاف ليبيديف أن الضربات نفذت عبر موجات متتالية من الطائرات المسيرة والصواريخ، كل موجة تضم ما بين 10 إلى 20 مسيرة، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وقال ليبيديف إن الضربات شملت أيضا أهدافا للدفاع الجوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك ومنطقة أوديسا.

وفي سياق متصل، أفاد ليبيديف بأن الجيش الروسي استهدف القاعدة الرئيسية للبحرية الأوكرانية في منطقة أوتشاكوف بمقاطعة نيكولاييف، مشيرا إلى أن الضربات جاءت بالتزامن مع هجمات على نقاط الإمداد في مقاطعة كيروفوغراد.

وأوضح ليبيديف أن القاعدة البحرية، بالإضافة إلى مستودعات ومناطق تدريب عسكرية في نيكولاييف، تعرضت لثلاث هجمات مركزة، مؤكدا أن العملية أسفرت عن تدمير أهداف استراتيجية للبحرية الأوكرانية.

زيلينسكي: هجوم روسي هائل

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في صفحته عبر موقع فيسبوك، أن روسيا أطلقت خلال الليل وحتى صباح اليوم الأحد، نحو 500 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 40 صاروخا، بما في ذلك صواريخ كينجال، على مدن أوكرانية، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص في كييف، وإصابة 40 شخصا آخرين في جميع أنحاء أوكرانيا.

وقال زيلينسكي: "هجوم روسي هائل على أوكرانيا استمر لأكثر من 12 ساعة، ضربات وحشية، إرهاب متعمد وموجه ضد مدن عادية. نحو 500 طائرة مسيرة هجومية وأكثر من 40 صاروخا، من بينها صواريخ كينجال"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف زيلينسكي أن الأهداف الرئيسية للهجوم كانت مدينة كييف ومنطقة كييف، ومناطق زابوريجيا، وخميلنيتسكي، وسومي، وأوديسا، مشيرا إلى أن مبنى معهد أمراض القلب في كييف تعرض لأضرار.