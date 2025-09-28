وقالت فوات الأمن الروسية لوكالة "سبوتنيك": "يستمر القضاء على وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة، المحاصرين في الغابة. ويبلغ عددهم حاليًا نحو 20 شخصا".

وبحسب جهاز الأمن فإنه خلال القتال في الغابة بالقرب من سينيلنيكوفسكي، تم صد هجوم وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للآليات المنفصلة للقوات الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها سرية واحدة.

ويوم أمس السبت، أفادت قوات الأمن الروسية بأن قيادة القوات الأوكرانية تخلت عن جنود فصيلة من اللواءين 57 و127 من المشاة المؤللة المنفصلين التابعين للقوات الأوكرانية والذين لا يزالون محاصرين في غابة سينيلنيكوفسكي في مقاطعة خاركيف.

وأوضح جهاز الأمن لوكالة "سبوتنيك": "لا تزال وحدات من اللواء 57 للمشاة الآلية المنفصلة واللواء 127 للمشاة الآلية المنفصلة التابعين للقوات الأوكرانية، والتي يبلغ عددها فصيلة، محاصرة في غابة سينيلنيكوفسكي".

ويتراوح عدد أفراد سرية القوات الأوكرانية بين 80 إلى 200 جندي، اعتمادا على غرضها.

وأفادت قوات الأمن الروسية، يوم الخميس الماضي، بتدمير وحدات "شكفال" التابعة للواء 92 للقوات الأوكرانية، والتي تشكلت من سجناء سابقين، بشكل شبه كامل في مقاطعة خاركيف.