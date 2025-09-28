وقال روبيو في بيان: إن "فرض العقوبات والقيود الأخرى يتم وفقا لقرارات مجلس الأمن، بسبب استمرار إيران في عدم الوفاء بالتزاماتها النووية".

وأفاد البيان: "أكد الرئيس ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) أن الحوار الدبلوماسي لا يزال خيارا، وأن الاتفاق هو أفضل نتيجة للشعب الإيراني والعالم".

وتابع بيان الخارجية الأميركية: "ولتحقيق ذلك، يجب على إيران الموافقة على مفاوضات مباشرة وبحسن نية، دون أي تأخير أو إبطاء. وفي غياب مثل هذا الاتفاق، يتعين على الشركاء تطبيق العقوبات على الفور للضغط على قادة إيران لإجبارهم على اتخاذ ما هو صحيح لمصلحة بلادهم وأمن العالم".

وذكر البيان أن العقوبات، وفقا لقرارات الأمم المتحدة، تشمل "إلزام إيران بتعليق أنشطتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم وإنتاج المياه الثقيلة وإعادة المعالجة، ومنعها من استخدام تقنية الصواريخ الباليستية، وفرض حظر على تصدير الأسلحة التقليدية إليها، وإعادة فرض حظر السفر وتجميد الأصول على الأفراد والكيانات المدرجة على القائمة السوداء، والسماح بمصادرة الأسلحة والبضائع المحظورة التي تُنقلها إيران إلى جهات فاعلة حكومية وغير حكومية".

وأشار إلى أن قرار مجلس الأمن "رسالة واضحة، العالم لن يتهاون مع التهديدات أو الحلول الجزئية، وسوف تُحاسب طهران".