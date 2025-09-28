وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "أي عدوان على بلدي سيواجه ردا حاسما. يجب ألا يكون هناك أدنى شك في هذا بين أعضاء حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي الذين يخبرون ناخبيهم بأن الحرب مع روسيا حتمية".

وتابع: "إذا كانت هناك محاولات لإسقاط أي جسم طائر، أي جسم في مجالنا الجوي، فأعتقد أن الناس سيندمون بشدة على ارتكاب مثل هذا الانتهاك الصارخ لسلامة أراضينا وسيادتنا".

وأضاف الوزير الروسي، أن أي شخص يتوقع عودة أوكرانيا ذات يوم إلى حدودها التي كانت عليها قبل فبراير 2022 هو "عديم البصيرة من الناحية السياسية"، في رد غير مباشر على تأكيد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن كييف قادرة على استعادة جميع أراضيها المحتلة من روسيا.

وخصّ لافروف بالذكر المستشار الألماني فريدريش ميرتس، مشيرا إلى ما وصفه بالخطاب العسكري، وقال إن موسكو تشعر بالقلق من تصريحات سياسيين في عواصم الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي حول احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة واعتبارها "سيناريو محتمل الحدوث".

وكان ترامب قد قال الأسبوع الماضي، إنه يؤيد فكرة إسقاط أي طائرة روسية تنتهك المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي، في إطار تحول مفاجئ في موقفه جعله يصف روسيا بأنها "نمر من ورق" بعد أن سخر من أدائها العسكري في أوكرانيا.

وتجاهل لافروف تصريحات ترامب الأخيرة خلال مؤتمر صحفي أعقب خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لكنه أصدر تحذيرا بشأن أي تحركات ضد الطائرات داخل روسيا.

وأوضح لافروف، أن موسكو لا تزال تأمل في "حوار صريح" مع الولايات المتحدة بقيادة ترامب، رغم التغيير الأخير في موقف الرئيس الأميركي.

وأضاف أن الولايات المتحدة وروسيا ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات في الأشهر المقبلة بهدف تحسين عمليات سفارتيهما، التي تقلصت بشدة على مدار عقد من عمليات الطرد الدبلوماسي المتبادلة وغيرها من القيود.