وأكد بزشكيان لدى عودته من نيويورك، أن "إذا كانت قضية الولايات المتحدة اليوم هي الملف النووي، فغدا سيطرحون قضايا غير نووية لأنها لا تريد إيران قوية".

واتهم الرئيس الإيراني إسرائيل بإشعال الفوضى في المنطقة، بينما "مجلس الأمن لم يصدر قرارا واحدا ضده".

وقال: "السبب هو الفيتو الأميركي، والأحداث تثبت أن العالم بيد القوى الكبرى".

وتابع بزشكيان: "خلال ربع ساعة في الأمم المتحدة عرضنا مواقفنا وجرائم الكيان الصهيوني المدعوم من أميركا وأوروبا. كيف يُقتل أكثر من 65 ألف بريء وتُغلق طرق المساعدات الإنسانية؟".

وأوضح: "نشعر أن تشكيل منظمات دولية لحقوق الإنسان والمرأة مجرد كذبة أمام مجازر غزة"، مشيرا إلى أنه التقى "العديد من الرؤساء، وأكدوا معارضتهم لعدوان إسرائيل، فكيف يُسمح لها بالاستمرار بسهولة؟".

وفي تصريحات سابقة، السبت، قال الرئيس الإيراني إن بلاده ستتخذ قراراها بشأن الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية بعد أن يتم تفعيل آلية إعادة فرض العقوبات المعروفة باسم "آلية الزناد".

وفي السياق، صرح بأن طلب الولايات المتحدة أن تسلم بلاده جميع المواد النووية المخصبة مقابل مهلة 3 أشهر "غير مقبول".

وأوضح لصحفيين في نيويورك قبل مغادرته عائدا إلى طهران أن الولايات المتحدة: "تريدنا أن نسلمها كل اليورانيوم المخصب لدينا في مقابل إعفاء من العقوبات لمدة 3 أشهر"،مؤكدا: "ذلك غير مقبول بأي شكل من الأشكال".