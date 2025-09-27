وأضاف زيلينسكي أن أوكرانيا ستستلم منظومتين أخريين خلال أسابيع.

ومن المقرر أن يزور مسؤولون أوكرانيون الولايات المتحدة خلال أيام، لإجراء محادثات حول الاقتصاد والأسلحة، وفق الرئيس.

وزار زيلينسكي الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، حيث شارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتقى نظيره الأميركي دونالد ترامب.

وقال زيلينسكي إنه أطلع ترامب على "رؤية معينة لما يمكن القيام به" للرد على تصرفات روسيا، متوعدا بالرد إذا تسببت موسكو في انقطاع التيار الكهربائي في أوكرانيا.

وأضاف أن 92 طائرة مسيرة كانت في طريقها إلى بولندا وأن بلاده أسقطتها.