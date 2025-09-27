وقال التلفزيون الإيراني إنه "بعد التحرّك غير المسؤول للبلدان الأوروبية الثلاثة لإعادة تفعيل قرارات ملغية لمجلس الأمن الدولي، تم استدعاء سفراء إيران لدى كل من ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة إلى طهران للتشاور".

وقال موقع "إيران برس" الإخباري إن إيران استدعت سفراءها في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في خطوة احتجاجية على محاولة هذه الدول لإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وكانت روسيا والصين فشلتا في مجلس الأمن، أمس الجمعة، بتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران لمدة 6 أشهر.

وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار الروسي الصيني في مجلس الأمن الدولي المكون من 15 دولة عضوا، بينما صوتت 9 دول بالرفض، في حين امتنعت دولتان عن التصويت.

ومن المقرر إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران في تمام الساعة 8:00 من مساء اليوم السبت بتوقيت شرق الولايات المتحدة، أي منتصف الليل بحسب توقيت غرينتش، حسب ما كشفت وكالة رويترز.