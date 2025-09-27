تفصيلا، قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها الخميس: "قامت وحدات القوات الروسية بتحرير أكثر من 4714 كيلومترا مربعا بشكل كامل بين 1 يناير و25 سبتمبر 2025".

وأوضح بيان وزارة الدفاع الروسية:

السيطرة على أكثر من 3308 كيلومترات مربعة في دونيتسك،

أكثر من 205 كيلومترات مربعة في لوغانسك،

أكثر من 542 كيلومترا مربعا في خاركيف،

أكثر من 261 كيلومتر مربع في مقاطعة زابوريجيا.

أكثر من 223 كيلومترا مربعا في منطقة سومي،

أكثر من 175 كيلومترا مربعا في منطقة دنيبروبتروفسك.

وأضاف البيان، أنه خلال الفترة المحددة، تمت السيطرة على 205 بلدات في منطقة العملية العسكرية الخاصة، مشيرا إلى أنها أصبحت تحت السيطرة الكاملة للقوات الروسية.

تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية

واليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الدفاع الجوي تمكنت خلال الليلة الماضية من اعتراض وتدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء عدة مناطق روسية.

وجاء في بيان الوزارة أنه خلال الليلة الماضية اعترضت ودمرت وسائل الدفاع الجوي المناوبة 55 طائرة مسيرة أوكرانية، وتوزعت على النحو التالي:

27 مسيرة فوق مقاطعة روستوف،

8 مسيرة فوق مقاطعة بريانسك،

6 مسيرات فوق مقاطعة أستراخان،

6 مسيرات فوق مقاطعة فورونيج،

5 مسيرات فوق مقاطعة فولغوغراد،

2 مسيرة فوق مقاطعة كورسك،

مسيرة واحدة فوق مقاطعة بيلغورود.

السيطرة على بلدة جديدة في سومي

وأمس الجمعة، أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية تمكنت من السيطرة على بلدة يوناكوفكا في مقاطعة سومي، مشيرة إلى أنها كبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة في العدة والعتاد.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أنه "في الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر وعلى مدار الأسبوع، تقدمت وحدات من قوات مجموعة الشمال الروسية، في عمق في دفاعات العدو في مقاطعة سومي خلال عمليات هجومية".