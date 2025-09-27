وقال وزير الخارجية الفنزويلي إيفان خيل بينتو في كلمة أمام الجمعية العامة "بما أنهم لا يستطيعون اتهام فنزويلا بامتلاك أسلحة دمار شامل أو أسلحة نووية، فإنهم يختلقون أكاذيب مبتذلة ومنحرفة لا يصدقها أحد، لا في الولايات المتحدة ولا في جميع أنحاء العالم، لتبرير تهديد عسكري وحشي ومكلف وغير أخلاقي بمليارات الدولارات".

أضاف إيفان خيل بينتو "نود أن نشكر حكومات وشعوب العالم، بما في ذلك شعب الولايات المتحدة، على إدانة هذه المحاولة لشن الحرب"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

ونشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب 8 سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب البحر الكاريبي كجزء من خطة معلنة لمكافحة تهريب المخدرات.

ودمرت القوات الأميركية في الأسابيع الأخيرة 3 قوارب على الأقل في منطقة الكاريبي يشتبه في استخدامها لتهريب المخدرات، ما أسفر عن مقتل أكثر من 12 شخصا في خطوة وصفها خبراء الأمم المتحدة بأنها "إعدام خارج نطاق القضاء".

كما رفضت الولايات المتحدة دعوة للحوار من الرئيس الفنزويلي اليساري نيكولاس مادورو.

وكان مادورو وسلفه الراحل هوغو تشافيز حاضرين بانتظام في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

لكن مادورو غاب هذا العام، حيث وصفه وزير الخارجية ماركو روبيو بأنه هارب من وجه العدالة بسبب لائحة اتهام أميركية صادرة ضده في قضايا اتجار بالمخدرات.