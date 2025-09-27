وقال تشيانغ، في نيويورك، إن العالم دخل مرحلة جديدة من الاضطراب تشهد عودة الأحادية وعقلية الحرب الباردة.

وأضاف، أن النظام الدولي الذي كان فعالا في السابق يشهد اختلالا متزايدا، مما يضع البشرية "مرة أخرى على مفترق طرق".

ودعا تشيانغ إلى حل النزاعات عبر الحوار، معارضا بشدة أي مواجهات جديدة. وحذر من أنه إذا عاد "عصر قانون الغاب" وأصبح "الضعيف فريسة للقوي"، فإن البشرية ستشهد المزيد من إراقة الدماء.

وأكد تشيانغ التزام الصين بمحادثات السلام في أوكرانيا والشرق الأوسط.