ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين، قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أنه منفتح على رفع القيود التي تمنع كييف من استخدام أسلحة أميركية بعيدة المدى لضرب الداخل الروسي، لكنه لم يلتزم بذلك خلال اجتماع جرى الثلاثاء.

وذكر المسؤولون، أنه "خلال حديث جانبي في الأمم المتحدة، طلب زيلينسكي من ترامب المزيد من الصواريخ بعيدة المدى، وموافقة على استخدام مثل هذه الأسلحة لضرب أهداف على أراضٍ روسية سيادية. رد ترامب بأنه لا يعارض الفكرة"، لكن المسؤولين أكدوا أن ترامب لم يقدم أي التزامات تؤكد رفع الحظر الأميركي على مثل هذه الهجمات.

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإنه إذا كانت تصريحات ترامب تشير إلى تغيير في السياسة، فقد تسمح لأوكرانيا بضرب المزيد من الأهداف داخل روسيا وعلى مسافات أبعد.

وأشارت إلى أن واشنطن قد منعت في وقت سابق الإدارة الأوكرانية من استخدام الصواريخ الأميركية بعيد المدى التي زودتها بها، بما في ذلك منظومات صواريخ الجيش التكتيكية المعروفة باسم آتَكسِمْس (Atacms ) ما دفع كييف إلى الشكوى من عدم قدرتها على الرد بفعالية على موسكو.

وأفاد المسؤولون، بأنه في اجتماعهما في نيويورك، طلب زيلينسكي من ترامب صواريخ كروز من طراز توماهوك، والتي تتراوح مدتها نحو 900 إلى 1,500 ميل (ما بين 1500 و2500 كيلومتر تقريبا)، وهو طلب كشف عنه الرئيس الأوكراني في مقابلة مع موقع أكسيوس نُشرت يوم الجمعة.

وأشار مسؤول أميركي وآخر أوروبية إلى أن، الإدارة الأميركية تدرس خيار تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك وأسلحة أخرى بعيدة المدى.

ووفق المصادر، تتجه وفود أوكرانية الأسبوع المقبل إلى واشنطن لإجراء محادثات مع وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بهذا الشأن.

الصحيفة لفتت إلى أن قرار تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك عالية الدقة سيشكل تصعيدا كبيرا في المساعدة الأميركية، وقد يطرح تحديات تقنية أمام كييف، لكن خيارا آخر مطروح وهو تعزيز المخزون الصغير المتبقي لدى كييف من صواريخ (آتَكسِمْس) أو تزويدها بمنظومة أخرى من ترسانة الولايات المتحدة.