وخلال كلمته في جلسة مجلس الأمن الدولي، بعد رفض مشروع القرار الروسي الصيني لتأجيل عودة عقوبات الأمم المتحدة على طهران، وجه الوزير الإيراني الشكر إلى بكين وموسكو على تقديم مشروع القرار.

وأكد عراقجي، أن إيران "كانت قد راهنت على وعود الأوروبيين"، مستدركا بأن "الترويكا الأوروبية اختارت المواجهة بدل الحوار".

واعتبر الوزير أن "الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية، والترويكا الأوروبية دفنتها".

ولفت إلى أن "الوضع الحالي هو نتيجة انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي"، مضيفا أن طهران "قبلت دعوة ترامب (الرئيس الأميركي دونالد ترامب) للتفاوض، لكن قبيل الجولة السادسة، قامت إسرائيل بدعم من أميركا بمهاجمة موقعنا النووي".

وأشار عراقجي إلى أن "إيران، مقابل رفع العقوبات، كانت مستعدة لتحمل بعض القيود"، معتبرا أن "إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران باطلة قانونا".

وحذر وزير الخارجية الإيراني من "عواقب وخيمة واحتمالات التصعيد بعد فشل مشروع قرار لتأجيل إعادة فرض العقوبات على إيران".