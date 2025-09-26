ولم يذكر لوكاشينكو، الذي اجتمع مع بوتين في موسكو لأكثر من خمس ساعات، فحوى المقترح، لكنه قال إنه عرض على الرئيس الأميركي، دونالد ترامب أثناء عقد قمة مع بوتين في ألاسكا الشهر الماضي.

وقال لوكاشينكو، حليف بوتين المقرب: "ناقشت الأمر مع بوتين، لكن لا يمكنني الإفصاح عن أي شيء يتعلق به. الرئيس نفسه سيقول ذلك".

وأضاف لوكاشينكو للتلفزيون الروسي: "المقترح جيد لأوكرانيا، وهو اقتراح استمع إليه ترامب في ألاسكا، وأحيل إلى واشنطن للدراسة والمناقشة. إنه مقترح جيد للغاية".

وأضاف: "إذا لم يقبل الأوكرانيون هذا المقترح، فسيكون الوضع كما كان في بداية العملية العسكرية الخاصة. سيزداد الأمر سوءًا، سيخسرون أوكرانيا".

والتقى بوتين وترامب في قمة جمعتهم بألاسكا في أغسطس الماضي، ولكن القمة انتهت دون التوصل إلى حل لإنهاء الحرب المستعرة منذ فبراير 2022.

وحاول ترامب، جمع بوتين وزيلينسكي في قمة ثنائية، أو ثلاثية لبحث سبل إنهاء الحرب، إلا أن جميع محاولاته باءت بالفشل.

وقال الكرملين الأسبوع الماضي، إن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب متوقفة.