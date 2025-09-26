وقال زيلينسكي، في مقابلة مع موقع "أكسيوس" الإخباري، الجمعة، إن الاجتماع الذي عقده مع ترامب، الثلاثاء الماضي، "سار على ما يرام".

وأوضح الرئيس الأوكراني، أن ترامب دخل إلى الاجتماع وهو يملك معرفة مفصلة بخسائر روسيا في ساحة المعركة، وبـ"إحساس أن بوتين كذب عليه".

وبعد انتهاء الاجتماع، قال ترامب في منصته "تروث سوشيال" إن أوكرانيا قادرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي وحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، على هزيمة روسيا عسكريا واستعادة أراضيها.

وهو ما يتناقض تماما مع دعوات ترامب السابقة لكييف بتقديم تنازلات.

وقال زيلينسكي إنه كان "مندهشا جدا" من هذا التغير. وأضاف أن ترامب أخبره بأنه يجب عليه أن يرد على الضربات الروسية.

وخلال الاجتماع ذاته، طلب الرئيس الأوكراني يلينسكي من ترامب صواريخ من طراز "توماهوك" لإجبار بوتين على صنع السلام.

وأكد أن اجتماعه مع ترامب "كان أفضل مما تصور"، مشيرا إلى أن ترامب أعطى لبوتين أكثر مما يستحق بعدما استقبله في قمة ألاسكا، لكنه "فهم الآن أن بوتين يتلاعب به"، بتعبير زيلينسكي.

ورغم كل هذا التفاؤل، أقر زيلينسكي بوجود احتمالين مقلقين، فإما أن ينقلب ترامب ويدافع مجددا عن روسيا، أو يكتفي بتمني الخير لأوكرانيا دون تقديم أي مساعدة.

وعندما سئل زيلينسكي عما إذا كان يعتقد أن ترامب يريد أن تربح أوكرانيا الحرب أجاب: "آمل ذلك، نعم".