وأوضح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف ردا على سؤال بهذا الخصوص خلال الإحاطة الإعلامية اليومية أن الرئيس الأوكراني "يطلق تهديدات عشوائية وهو أمر غير مسؤول".

وقال زيلينسكي، الخميس، إن على المسؤولين في الكرملين أن يعرفوا مواقع أقرب الملاجئ إليهم، إذا لم توقف روسيا الحرب ضد بلاده.

وكشف زيلينسكي أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبدى دعمه الصريح لتوجيه ضربات أوكرانية لأهداف استراتيجية داخل روسيا، مثل منشآت الطاقة ومصانع السلاح، مؤكدًا: "إذا حصلنا على أسلحة بعيدة المدى إضافية من الولايات المتحدة، فسنستخدمها".

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أنه قدم طلبا محددا لترامب خلال لقائهما يوم الثلاثاء، يتعلق بنظام تسليح جديد يعتقد أنه قد يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.

ورغم رفضه الكشف عن تفاصيل النظام أمام الكاميرات، قال إن ترامب أجابه: "سنعمل على ذلك".

تنحي بعد الحرب

قال زيلينسكي إنه لا يعتزم مواصلة قيادة البلاد بعد انتهاء الحرب، متعهدًا بدعوة البرلمان الأوكراني لتنظيم انتخابات إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

عند سؤاله عما إذا كان يرى أن مهمته ستنتهي مع انتهاء الحرب، أجاب زيلينسكي: "هدفي هو إنهاء الحرب، لا البقاء في السلطة".

وأضاف أنه سيكون "مستعدًا" للتنحي بعد تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أنه لا يسعى للبقاء في منصبه خلال فترة السلم.