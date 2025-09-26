وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب للصحافيين في البيت الأبيض أن هذا الاجتماع غير المألوف سيعقد، قائلا "أنا أحبه. أعني، أعتقد أنه رائع".

وأضاف في إشارة إلى هيغسيث "ليكن ودودا مع الجنرالات والأدميرالات من كافة أنحاء العالم".

ورفض نائب الرئيس جاي دي فانس وصف الاجتماع بأنه "غير عادي"، متوجها للصحافيين بالقول "الغريب أنكم انتم من جعلتم منه خبرا كبيرا".

ولم يكشف الرئيس أو نائبه عن الهدف من جمع كبار القادة العسكريين.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" أفادت أن هيغسيث أصدر أمرا لجميع الضباط الذين يشغلون مناصب قيادية بالتجمع في قاعدة كوانتيكو العسكرية بولاية فرجينيا الثلاثاء.

وعندما سُئل البنتاغون عن تقرير الصحيفة، ردّ المتحدث باسمه شون بارنيل في بيان قائلا إن هيغسيث "سيلقي كلمة أمام كبار قادته العسكريين مطلع الأسبوع المقبل"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وفي الوقت نفسه، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين قولهم إنه تم استدعاء مئات الجنرالات والأدميرالات لحضور الاجتماع.

ونقلت "واشنطن بوست" عن 10 مسؤولين مطلعين أن الاستدعاء وجه إلى كبار القادة العسكريين حول دول العالم، بما يشمل نحو 800 جنرال وأدميرال منتشرين داخل الولايات المتحدة، وعبر عشرات الدول.

وفي مايو، أمر هيغسيث بتسريح عدد كبير من الجنرالات والأدميرالات في الجيش الأميركي، ولم يكن واضحا ما إذا كان اجتماع الأسبوع المقبل مرتبطا بهذا الأمر.