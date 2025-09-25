وأدلى بزشكيان بهذه التصريحات خلال اجتماعه مع الرئيس البوليفي على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

من جهته، قال نائب الرئيس الإيراني محمد إسلامي، الخميس، إن طهران ستواصل برنامجها النووي، الذي قال إنه متاح للتدقيق الدولي.

وأضاف إسلامي الذي يشغل أيضا منصب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "مسار إيران وبرنامجها النووي يتسمان بشفافية تامة ولن نحيد عنه. تعلمون أن إيران تشهد أكثر عمليات التفتيش صرامة".

تصريحات إسلامي جاءت خلال كلمة له في منتدى للطاقة النووية في موسكو.

وتتمتع روسيا بعلاقات وثيقة مع إيران وتدعم حقها في الطاقة النووية السلمية.

ونددت موسكو بالهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من العام.

وتتهم حكومات غربية إيران بالسعي لتطوير قنبلة نووية، وهو ما تنفيه طهران.