وقال الرئيس التركي إن زيارته إلى واشنطن تتيح "فرصة لمناقشة عدد من اتفاقيات الأسلحة المهمة"، مؤكدا أن بلاده تسعى لتعزيز تعاونها الدفاعي مع الولايات المتحدة.

وأضاف أن الجانبين سيواصلان بحث الملفات العالقة، وعلى رأسها التفاهمات العسكرية وصفقات التسليح.

من جانبه، أعلن ترامب أنه سيبحث مع أردوغان ملف طائرات "إف-16" إلى جانب مسألة الرسوم الجمركية التي وصفها بأنها "جزء من النقاش حول توسيع العلاقات التجارية بين البلدين". وأوضح أن واشنطن وأنقرة تعملان على "بلورة صفقات تجارية مهمة ستعود بالنفع على الجانبين".

وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، شدد ترامب على أنه طلب من الرئيس التركي وقف شراء النفط الروسي إذا واصلت موسكو حربها، مضيفا: "أردوغان شريك مهم، وأتوقع منه خطوات واضحة في هذا الاتجاه (التوقف عن شراء النفط الروسي)"، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "خيّب" أمله.

وبشأن الحرب في غزة، قال الرئيس الأميركي إنه عقد "اجتماعا رائعا" مع زعماء المنطقة، مضيفا "أعتقد أننا قريبون من التوصل إلى اتفاق".

وتابع: "أريد استعادة الرهائن دفعة واحدة.. ويجب أن اجتمع مع الجانب الإسرائيلي".

وفيما يخص سوريا، قال ترامب: "رفعنا العقوبات عن سوريا لمنحها فرصة للتنفس بناء على طلب السعودية وتركيا وقطر"، مبرزا "أعتقد أننا سنصدر إعلانا كبيرا اليوم".

وأكمل: "الرئيس أردوغان كان المسؤول عن تحقيق إنجاز رائع هو إزاحة النظام السابق في سوريا".

من جهة أخرى، أكد ترامب أن التفاهم مع تركيا "مفتاح لتحقيق الاستقرار في المنطقة"، مشيراً إلى أن بلاده ستواصل التنسيق الوثيق مع أنقرة في القضايا الأمنية والتجارية على حد سواء.