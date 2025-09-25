وجاءت هذه الخطوة عقب حظر فرضته على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف في يوليو.

وفرضت سلوفينيا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي واعترفت بدولة فلسطينية العام الماضي، حظرا على توريد الأسلحة إلى إسرائيل في أغسطس ومنعت استيراد السلع المنتجة في الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل.

وغادر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فجر الخميس، متوجهاً إلى الولايات المتحدة لإلقاء خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، في رحلة جوية اتخذت مسارا مختلفاً عن المعتاد وسط إجراءات استثنائية.

وذكرت وسائل إعلام عبرية أن طائرة نتنياهو الرسمية "جناح صهيون" حلّقت هذه المرة عبر المسار الجنوبي الأكثر ابتعاداً عن أجواء أوروبا، قبل التوجه نحو المحيط الأطلسي عبر مضيق جبل طارق.