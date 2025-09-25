وكتب روته على "إكس": "تحدثت للتو مع رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريديريكسن بشأن مسألة المسيرات التي نتعامل معها بجدية بالغة".

وأضاف: "أعضاء الناتو والدنمارك يبحثون معا في كيفية ضمان أمن وسلامة بنيتنا التحتية الحيوية".

وأعلنت الدنمارك الخميس أن "جهة محترفة" تقف خلف تحليق عدد من الطائرات المسيرة فوق مطارات البلاد هذا الأسبوع في "هجوم مركّب" الغرض منه إشاعة الخوف، مؤكدة عزمها على تعزيز قدراتها في رصد الطائرات المسيرة وإسقاطها.

من جهة أخرى، أعلنت الشرطة النرويجية الخميس ضبط مسيرة يشغلها أجنبي قرب مطار أوسلو.

ولم يُوقف الرجل الذي لم تٌكشف جنسيته، لكنه سيمثل أمام الشرطة للاستجواب، حسبما أعلنت مسؤولة الإدعاء لدى شرطة شرق النرويج.

وكانت الشرطة الدنماركية أعلنت في وقت سابق الخميس أن طائرات مسيّرة حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن.