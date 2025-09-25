وكشف زيلينسكي أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أبدى دعمه الصريح لتوجيه ضربات أوكرانية لأهداف استراتيجية داخل روسيا، مثل منشآت الطاقة ومصانع السلاح، مؤكدًا: "إذا حصلنا على أسلحة بعيدة المدى إضافية من الولايات المتحدة، فسنستخدمها".

وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع موقع "أكسيوس" أنه قدم طلبا محددا لترامب خلال لقائهما يوم الثلاثاء، يتعلق بنظام تسليح جديد يعتقد أنه قد يدفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طاولة المفاوضات.

ورغم رفضه الكشف عن تفاصيل النظام أمام الكاميرات، قال إن ترامب أجابه: "سنعمل على ذلك".

وقال: "نحن لن نقصف المدنيين، لأننا لسنا إرهابيين، لكن مراكز السلطة في روسيا، مثل الكرملين، تبقى أهدافًا محتملة".

وأضاف: "عليهم أن يعرفوا مكان أقرب ملجأ لهم. سيحتاجونه، سواء توقفوا عن الحرب أم لم يفعلوا."

وأشار زيلينسكي إلى أن ترامب ناقش معه فكرة الرد بالمثل على الهجمات الروسية، وقال: "إذا ضربوا منشآت الطاقة لدينا، فإن ترامب يدعم أن نرد على منشآتهم للطاقة"، مضيفًا أن الرئيس الأميركي السابق أيد أيضًا ضرب مصانع الطائرات المسيّرة والصواريخ الروسية، رغم أن هذه المنشآت محصنة بشدة".

زيلينسكي قال إن أوكرانيا تملك طائرات مسيّرة قادرة على تنفيذ ضربات في عمق الأراضي الروسية، لكنه يسعى للحصول على نظام سلاح إضافي يمكن أن يُسرّع في إنهاء الحرب.

وتابع: "أخبرت ترامب بما نحتاجه، شيء واحد فقط. نحن نحتاجه، لكن ذلك لا يعني أننا سنستخدمه فورًا... وجوده بحد ذاته يمثل ضغطًا إضافيًا على بوتين للتفاوض".

تنحي بعد الحرب

قال زيلينسكي إنه لا يعتزم مواصلة قيادة البلاد بعد انتهاء الحرب، متعهدًا بدعوة البرلمان الأوكراني لتنظيم انتخابات إذا تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار.

عند سؤاله عما إذا كان يرى أن مهمته ستنتهي مع انتهاء الحرب، أجاب زيلينسكي: "هدفي هو إنهاء الحرب، لا البقاء في السلطة".

وأضاف أنه سيكون "مستعدًا" للتنحي بعد تحقيق هذا الهدف، مؤكدًا أنه لا يسعى للبقاء في منصبه خلال فترة السلم.