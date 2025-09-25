وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 176 طائرة مسيرة من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية، تم إطلاقها من مناطق كورسك، وأوريل، وميلروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وقال البيان إنه بحلول الساعة 08:30 صباح الخميس، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 150 طائرة مسيرة معادية من طراز "شاهد" و"جيربيرا"، وطرز أخرى خداعية فوق شمال وجنوب وشرق ووسط أوكرانيا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان الخميس، عن تدمير قوات الدفاع الجوي التابعة لها، 55 طائرة أوكرانية مسيرة خلال الليل، فوق عدة مقاطعات.

وقال البيان "من الساعة 23.00 إلى الساعة 07.00، تم تدمير 55 طائرة مسيرة أوكرانية بواسطة منظومات الدفاع الجوي المناوبة أثناء الخدمة ليلا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه "تم تدمير الطائرات المسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم وفوق مياه البحر الأسود وبحر زوف".