وأوضح خلال مؤتمر صحفي: "لا شك أن كل شيء يشير إلى أن هذا من عمل طرف محترف، خاصةً عندما نتحدث عن عملية ممنهجة كهذه في مواقع عدة في وقت واحد تقريبا. هذا ما أُعرّفه بأنه هجوم مركّب بأنواع مختلفة من الأسلحة".

بدوره، أكد وزير العدل بيتر هوملغارد عزم كوبنهاغن على تعزيز قدرتها في "رصد" و"تحييد" الطائرات المسيّرة.

وأعلنت الشرطة الدنماركية، الخميس، أن طائرات مسيّرة حلقت فوق عدد من مطارات البلاد ما تسبب في إغلاق أحدها لساعات، وذلك بعد حادث مماثل هذا الأسبوع أدى إلى إغلاق مطار كوبنهاغن.

ويأتي ذلك بعد يومين من تنديد الدنمارك بـ"هجوم" على بناها التحتية عقب تحليق مسيّرات مجهولة المصدر فوق مطار العاصمة.

ووقعت حوادث الأسبوع الراهن بعد أحداث مماثلة في بولندا ورومانيا، وخرق مقاتلات روسية المجال الجوي لإستونيا، ما يفاقم حدة التوتر في ضوء الاجتياح الروسي المستمر لأوكرانيا.

ورُصدت المسيّرات في الدنمارك فوق مطارات ألبورغ (شمال) وإيسبيرغ (غرب)، وسوندربورغ وقاعدة سكريدستروب في الجنوب، قبل أن تغادر هذه المواقع.

وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن قد أعلنت، الثلاثاء، أن المسيّرات التي تسببت بإغلاق مطار كوبنهاغن مثّلت "الهجوم الأخطر" على البنى التحتية الحيوية في البلاد.

وأضافت أن ما وقع ليل الإثنين الثلاثاء "كان الهجوم الأخطر على البنى التحتية الدنماركية الحيوية حتى اللحظة"، مشيرة إلى أنه يتوافق مع الاتجاه الذي ظهر أخيرا "لهجمات أخرى بالمسيّرات وعمليات خرق المجال الجوي وهجمات القرصنة التي تستهدف المطارات الأوروبية".