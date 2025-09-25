وعلى وقع تصفيق أهاليهم وصيحات الفرح، خرج العمال الـ23 وقد غطاهم الطين من نفق في منجم "لا ريليكيا" الواقع على بعد حوالي أربع ساعات من ميديلين (شمال غرب)، ثاني كبرى مدن البلاد.

والعمال الذين حوصروا تحت الأرض منذ مساء الإثنين على عُمق 80 مترا كانوا طوال هذه الفترة يتلقّون الطعام والماء عبر أنابيب، وقد تمكّنوا من التواصل مع عائلاتهم وفرق الإنقاذ عبر الهاتف.

ووفقا لوكالة التعدين، فقد تمكن سبعة عمال من الخروج من المنجم المنهار صباح الأربعاء.

وأكدت وكالة التعدين الوطنية على منصة "إكس" أن عملية الإنقاذ انتهت بعد "48 ساعة من العمليات المتواصلة".

وتدير هذا المنجم شركة محلية تعمل لصالح شركة "أريس ماينينغ كوربوريشن" الكندية.

وغالبا ما تشهد كولومبيا حوادث مناجم تكون قاتلة في أحيان كثيرة، لا سيّما في حقول الفحم والمناجم غير المرخص لها، لكن هذه الحوادث تكون أقل في المناجم التي تديرها شركات متعدّدة الجنسيات.

والعام الماضي، قضى 124 شخصا في حوادث من هذا النوع، بينما بلغ عدد الضحايا 65 في يوليو 2025، وفق الوكالة الوطنية للمناجم.