وفي مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز"، قال خان: "أعتقد أن ترامب أظهر مرارا أنه عنصري، متحيز جنسيا، كاره للنساء، ومعاد للمسلمين"، وذلك بعد أن قال ترامب في كلمته بالأمم المتحدة: "انظروا إلى لندن، حيث لديكم رئيس بلدية سيء للغاية... لقد تغيرت كثيرا. إنهم يريدون تطبيق الشريعة، لكن هذا بلد مختلف ولا يمكنهم فعل ذلك".

ويأتي هذا التصعيد امتدادا لخلافات طويلة بين خان، المنتمي لحزب العمال البريطاني، وترامب، تعود إلى عام 2016، عندما انتقد خان تصريحات ترامب بشأن حظر دخول مواطني دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، أثناء حملته الرئاسية.

وفي تصريحات إضافية لـ"آي تي في لندن"، قال خان بسخرية: "أعتقد أنني أستحق الإيجار الآن لقاء الوقت الذي أقضيه في ذهن دونالد ترامب... آمل ألا يرسل لي فاتورة على ذلك".

ورغم الانتقادات، يسعى زعيم حزب العمال البريطاني ورئيس الوزراء الحالي، كير ستارمر، إلى الحفاظ على علاقة ودية مع ترامب، وقد استقبله في زيارة دولة ثانية وغير مسبوقة الأسبوع الماضي.

من جانبه، قال وزير الدولة البريطاني بات ماكفادن إن ترامب "يسيء تفسير ما تمثله لندن".

واختتم خان تصريحاته بالتأكيد على أن لندن لا تزال تحتل موقعا عالميا متقدما، قائلا: "نحن في صدارة مؤشرات عدة، مثل الاستثمارات الأجنبية المباشرة... وأنا فخور جدا بأننا أعظم مدينة في العالم".