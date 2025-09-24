ونقل الموقع عن ستة مصادر مطلعة على فحوى الاجتماع أن ترامب كان حاسما في هذا الملف، مؤكدا أن الضفة الغربية "لن يتم استيعابها من قبل إسرائيل".

وأوضح التقرير أن فريق ترامب قدّم خلال اللقاء وثيقة تضمنت ملامح خطته لإنهاء الحرب المستمرة منذ نحو عامين بين إسرائيل وحركة حماس، متضمنة تعهده بشأن الضفة الغربية، بالإضافة إلى بنود تتعلق بالحوكمة والترتيبات الأمنية بعد الحرب.

ورغم هذه التعهدات، أكدت المصادر لـ"بوليتيكو" أن التوصل إلى وقف لإطلاق النار لا يزال بعيد المنال.

ووصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاجتماع بأنه "مثمِر"، في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز"، من دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ومن المقرر أن يلتقي أردوغان بترامب مجددا في البيت الأبيض، الخميس.

ولاقت إسرائيل إدانات دولية بسبب حملتها العسكرية في غزة.

وتقول السلطات الصحية في القطاع إن الحملة أسفرت عن مقتل أكثر من 65 ألف فلسطيني وتدمير غزة. ويقول مرصد عالمي لمراقبة الجوع إن جزءا من القطاع يعاني من المجاعة.

وكانت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة قالت، الثلاثاء، إن الحكومة الإسرائيلية أبدت نية واضحة لفرض سيطرة دائمة على قطاع غزة، وضمان أغلبية يهودية في الضفة الغربية المحتلة.