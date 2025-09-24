وأضاف أن "الضمانات الأمنية ملحّة لحماية مستقبل أوكرانيا"، مشيراً إلى أن "بوتين يتعمّد توسيع إطار الحرب في أوكرانيا وإطالة أمدها".

وأكد زيلينسكي أن "إيقاف روسيا وبوتين الآن أقل تكلفة من حماية المنشآت والمرافق"، داعياً إلى "إعادة التعاون الدولي الحقيقي لإرساء السلام".

وحذّر من أن "أي فشل في مواجهة روسيا ستكون نتائجه أثماناً كبيرة في أوروبا"، مؤكداً أن "الرد الدولي على الانتهاكات الروسية غير كاف حتى الآن".

وأوضح أن "روسيا تواصل قصف المنشآت المدنية في أوكرانيا"، وأنها "مصرة على رفض وقف إطلاق النار في أوكرانيا".

وختم زيلينسكي بالقول إن "القانون الدولي غير كاف لمواجهة مُشعلي الحروب".