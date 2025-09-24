وأضاف غروسي أن الحكومة الإيرانية ما زال لديها الوسائل اللازمة لتصنيع أجهزة الطرد المركزي المطلوبة لتخصيب مخزونها من اليورانيوم.

وبين أن عمليات التفتيش استؤنفت في المنشآت النووية الإيرانية، لكن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم تُمنح بعد حق الوصول إلى مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة.

وكشف غروسي أن الضربة لمفاعل "فوردو" كانت مؤثرة للغاية ودمّرت تقريباً كل المعدات الحساسة الموجودة هناك.

وبدأت إيران برنامجها النووي في السبعينيات، ويمتد ليشمل مفاعلات البحث والتخصيب وإنتاج اليورانيوم المخصب، والبرنامج كان محل نزاع دولي مستمر بسبب المخاوف من تطوير أسلحة نووية.

وتعد أجهزة الطرد المركزي هي التقنية الأساسية لتخصيب اليورانيوم، فكلما زادت نسبة التخصيب، يمكن استخدام اليورانيوم لأغراض مدنية (كالبحث والطاقة) أو عسكرية.

وفي وقت سابق، استهدفت إسرائيل وبعض القوى الغربية منشآت حساسة مثل مفاعل "فوردو"، ما أدى إلى تدمير معدات أساسية، لكنها لم توقف البرنامج بشكل كامل.

وتجري الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيشات دورية للتأكد من التزام إيران بالاتفاقيات النووية، لكنها تواجه قيودًا في الوصول الكامل لبعض المخزونات الحساسة.

ويزيد استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي من التوترات الإقليمية والدولية، ويضع المجتمع الدولي أمام تحديات في التفاوض والرقابة لمنع انتشار الأسلحة النووية.