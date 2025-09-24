وقال زيلينسكي، خلال مؤتمر صحفي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك، إنّ بوتين "سيحاول رصد نقاط ضعف في أوروبا" لمعرفة مدى جاهزيتها وما إذا كان الحلف سيردّ على هذه الانتهاكات.

وطالب حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، روسيا بوقف انتهاكاتها "التصعيدية" للمجال الجوي لبلدانه الشرقية بعدما عقد محادثات عاجلة تطرقت إلى انتهاك طائرة الأسبوع الماضي المجال الجوي لإستونيا.

وعقدت إستونيا مشاورات طارئة بموجب المادة الرابعة من المعاهدة التأسيسية للحلف، بعدما انتهكت طائرات مقاتلة روسية مجالها الجوي لمدة 12 دقيقة الجمعة.

وتنص المادة الرابعة على إجراء مشاورات بين الحلفاء في حال وجود تهديد لأحد أعضائه.

وخلال الحادثة التي وقعت في المجال الجوي الإستوني، أُرسلت مقاتلات إيطالية من طراز "إف-35" تابعة لبعثة دعم الدفاع الجوي لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بحر البلطيق، إلى جانب طائرات سويدية وفنلندية، لاعتراض الطائرة الروسية.

وكانت بولندا، العضو كذلك في الحلف الأطلسي، أعلنت مطلع سبتمبر أنّ طائرات مسيّرة روسية انتهكت مجالها الجوي مرات عدّة في إطار الحرب في أوكرانيا.

ودانت وارسو الهجوم ووصفته بأنه "عدوان".