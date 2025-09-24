وأضاف ماكرون في مقابلة مع قناة "بي.إف.إم" التلفزيونية الفرنسية من نيويورك، أن ترامب وحده من يملك قدرة الضغط على إسرائيل لوضع حد لهذه الحرب.

واستطرد يقول "هناك شخص واحد قادر على فعل شيء حيال ذلك، وهو رئيس الولايات المتحدة. وسبب قدرته على فعل أكثر مما يمكننا فعله هو أننا لا نورد أسلحة تسمح بشن الحرب في غزة. نحن لا نقدم معدات تسمح بشن الحرب في غزة. الولايات المتحدة تقوم بذلك".

وألقى ترامب الثلاثاء خطابا شديد اللهجة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة رفض فيه التحركات التي اتخذها حلفاؤه الغربيون بالاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنه أمر بمثابة مكافأة لمقاتلي حركة حماس.

وشدد ترامب على أنه "علينا وقف الحرب في غزة فورا. علينا أن نتفاوض فورا لإحلال السلام".

و تعقيبا على خطاب ترامب، قال ماكرون: "أرى رئيسا أميركيا منخرطا في الأمر، كرر هذا الصباح من على المنصة: (أريد السلام. لقد حللت سبعة صراعات)، ويريد جائزة نوبل للسلام. هذه الجائزة لا يمكن الحصول عليها إلا بوقف هذا الصراع".

ورشح عدد من الدول، منها إسرائيل وباكستان وكمبوديا، ترامب لنيل جائزة نوبل السنوية للسلام لجهوده في التوسط في اتفاقيات سلام أو وقف إطلاق النار.

وصرّح ترامب شخصيا بأنه يستحق الجائزة التي حصل عليها أربعة رؤساء سابقين في البيت الأبيض.