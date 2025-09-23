وأكد ترامب في منشور على منصته "تروث سوشيال"، عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في نيويورك، أنه سيواصل توريد الأسلحة إلى الناتو "ليستخدمها كما يشاء".

ويتناقض منشور ترامب مع دعوته السابقة إلى كييف بتقديم تنازلات.

وكتب ترامب: "أعتقد أن أوكرانيا، بدعم من الاتحاد الأوروبي، في وضع يسمح لها بالقتال واستعادة جميع أراضيها في صورتها الأصلية".

وتابع: "مع الوقت والصبر والدعم المالي من أوروبا، خاصة الناتو، فإن الحدود الأصلية التي بدأت عندها الحرب هي خيار مطروح للغاية".

وأضاف الرئيس الأميركي: "روسيا تقاتل بلا هدف منذ 3 سنوات ونصف في حرب كان يجب أن تستغرق من قوة عسكرية حقيقية أقل من أسبوع للفوز بها. هذا لا يميز روسيا. في الواقع هذا يجعلها تبدو وكأنها نمر من ورق".

واعتبر ترامب أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين وروسيا "في ورطة اقتصادية كبيرة، وهذا هو الوقت المناسب لأوكرانيا للتحرك".