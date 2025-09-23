وقال ترامب في كلمة مطولة تناولت العديد من الموضوعات: "تتمتع الأمم المتحدة بقدرات هائلة، لكنها لا ترقى حتى ولو بقليل إلى المستوى المطلوب"، مشيرا إلى أن المنظمة "مجرد كلمات فارغة لا تحل الحروب".

وأكد أن "الولايات المتحدة عادت إلى مكانها في العالم، وتمتلك أقوى جيش وأقوى اقتصاد وأقوى علاقات"، واصفا عهده بـ"العصر الذهبي لأميركا".

وأضاف: "الأموال تتدفق على أميركا، ونحن نبني أفضل وأعظم اقتصاد".

وفي ملف الهجرة، قال إن "عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يدخلون أميركا وصل للصفر".

أما بشأن الاعتراف بدولة فلسطين، فقد اعتبر ترامب أن قرارات بعض حلفاء واشنطن تشكل "مكافأة على فظائع حماس، بما فيها هجوم السابع من أكتوبر"، مجددا دعوته للحركة إلى "إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة دفعة واحدة".

وتحدث عن جهوده "لإنهاء الحرب في غزة"، ولإنهاء "7 حروب" حول العالم، مؤكدا أنه يستحق "جائزة نوبل للسلام".

كما أشار إلى أن استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا "يشوه صورة روسيا"، لافتا إلى أن "آلاف الجنود الشباب يموتون أسبوعيا".

ودعا ترامب الدول الأوروبية إلى "الكف فورا" عن شراء النفط من روسيا، متهما الصين والهند بأنهما أكبر ممولين للحرب في أوكرانيا.

وقال: "عليهم أن يوقفوا فورا كل مشتريات الطاقة من روسيا، وإلا فإننا جميعا نضيع الكثير من الوقت".