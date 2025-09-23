ورأى ضابط في الخدمة السرية المتهم جيكوب صامويل ونكلر (33 عاما) وهو يوجه شعاع الليزر الأحمر باتجاه طائرة، وهي جناية تصل عقوبتها إلى السجن 5 سنوات.

وجاء في الوثيقة القضائية أن سلوك ونكلر حمل خطر إصابة "الطيار بعمى الوميض والإرباك، خصوصا أثناء رحلة تحلق على علو منخفض قرب مروحيات أخرى ونصب واشنطن التذكاري".

وأضافت أن "ذلك عرض مارين ون إلى خطر وقوع اصطدام في الجو".

وأظهرت الوثيقة الموقعة من ضابط الخدمة السرية أن ونكلر "جثا على ركبتيه وبدأ قول أشياء من قبيل (علي الاعتذار لدونالد ترامب)"، بعد تكبيله.

وأفاد ونكلر السلطات لاحقا بأنه "لم يعرف أنه يتعين عليه عدم توجيه الليزر باتجاه مارين ون"، مشيرا إلى أنه "يوجه الليزر على مختلف الأشياء مثل إشارات الوقوف" في الطرق.

ولم تذكر الوثيقة إن كان أي الأشخاص على متن المروحية انتبه إلى الليزر.

وكان ترامب حينها متوجها إلى ولاية فيرجينيا لإلقاء خطاب أمام معهد "أميريكان كورنرستون"، بحسب وسائل إعلام أميركية.

وتفيد إدارة الطيران الفدرالية بأن أشعة الليزر تشكل "تهديدا خطيرا لسلامة" الطائرات، وقد تتسبب بإعاقة عمل الطيارين، وسجلت 5913 حادث توجيه أشعة ليزر هذا العام.