وأشارت الشرطة الدنماركية إلى رؤية مسيرتين كبيرتين، أو ثلاث، مجهولة الهوية أمس الاثنين، مما تسبب في وقف إقلاع الرحلات من أكبر مطار في إسكندنافيا، أو تحويلها إلى مطارات أخرى قريبة.

وقال مطار كوبنهاغن الدولي، معروف أيضا باسم مطار كاستروب، في بيان على موقعه الرسمي صباح اليوم الثلاثاء: "أُعيد فتح مطار كوبنهاغن بعد إغلاقه بسبب نشاط طائرات مسيرة. ومع ذلك، سيكون هناك تأخير أو إلغاء لبعض الرحلات المغادرة. وعلى الركاب التحقق من شركة الطيران للحصول على مزيد من المعلومات".

وأظهرت وسائل الإعلام المحلية وجودًا أمنيًا كبيرًا في محيط المطار.

وفي الوقت نفسه، تم إغلاق مطار العاصمة النرويجية أوسلو أيضا بعد رصد طائرات مسيّرة، بحسب ما أفادت هيئة البث النرويجية "إن آر كي" في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء. وعادت الحركة إلى طبيعتها لاحقا.

ومن غير الواضح مصدر تلك المسيرات.

وتأتي هذه التطورات وسط مخاوف أمنية متزايدة في شمال أوروبا بعد تصاعد أنشطة التخريب الروسية، وتكرار اختراق طائرات مسيّرة ومقاتلات لأجواء الناتو في الأسابيع الأخيرة.