وقال تومي بيجوت، نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن هذه الخطوة تهدف إلى "زيادة الضغط" على المؤسسة الدينية الإيرانية، متهما إياها بالسماح للمسؤولين بشراء البضائع الفاخرة في الخارج بينما يعاني الإيرانيون من "الفقر والبنية التحتية المتداعية ونقص المياه والكهرباء".

وأضاف بيجوت، أن وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، كان قد أمر بحصر تنقل الوفد الإيراني بين الفندق الذي يقيمون فيه ومقر الأمم المتحدة، وقصر ذلك على الأعمال الرسمية فقط.

وتابع بيجوت: "يبقى أمن الأميركيين على رأس أولوياتنا"، مضيفا أن الولايات المتحدة لن تسمح للنظام الإيراني باستغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة للمضي قدما فيما أسماه "برنامجه الإرهابي" أو التمتع بامتيازات يحرم منها شعبه.

وأضاف: "هذه الإجراءات تبعث برسالة واضحة: الولايات المتحدة تقف إلى جانب الشعب الإيراني في سعيه للمساءلة ومستقبل أفضل".

ويقع مقر الأمم المتحدة في وسط مانهاتن، وقبل القيود الجديدة، كان يسمح لأعضاء الوفد الإيراني بالتنقل بين مقر الأمم المتحدة والبعثة الإيرانية لدى المنظمة الدولية ومقر إقامة السفير الإيراني بالمنظمة ومطار جون كنيدي الدولي في حي كوينز بمدينة نيويورك.

ويجتمع قادة العالم في نيويورك في سبتمبر من كل عام لأيام عدة لإلقاء خطابات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي تبدأ دورتها الثمانون الثلاثاء.

وتتهم الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون وإسرائيل طهران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، ودأبت طهران على نفي ذلك.

وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن منذ يونيو، عندما انضمت الولايات المتحدة إلى إسرائيل في مهاجمة مواقع نووية إيرانية خلال حرب استمرت 12 يوماً بين إسرائيل وإيران.