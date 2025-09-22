وتعد معاهدة "نيو ستارت" آخر اتفاقية متبقية بشأن الأسلحة بين روسيا والولايات المتحدة.

وقال بوتين إن "روسيا مستعدة، بعد الخامس من فبراير 2026، لمواصلة الالتزام بالقيود الكمية الأساسية المنصوص عليها في معاهدة ستارت".

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إنه مستعد لتمديد المعاهدة لمدة عام واحد "دعما لجهود عدم انتشار الأسلحة النووية عالميا وللمساهمة في تحفيز الحوار مع واشنطن بشأن اتفاق بديل يخلف المعاهدة الحالية"، لكن فقط "إذا كان ترامب مستعدا لفعل الشيء نفسه".

وتابع ترامب قائلا: "بعد ذلك، وبناء على تحليل الوضع، سنتخذ قرارا بشأن الحفاظ لاحقا على هذه القيود الطوعية".

وتتيح المعاهدة، وهي آخر اتفاق ثنائي يربط بين موسكو وواشنطن، لكل طرف نشر 1550 رأسا حربية هجومية استراتيجية، وتنص على آلية للتحقق، رغم توقيفها منذ أن علقت موسكو مشاركتها قبل عامين.

يذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في 2019 من معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى، التي أبرمت مع روسيا عام 1987.