وقال ترامب، في خطابه خلال حفل تأبين صديقه الراحل في مدينة غلينديل بولاية أريزونا، إن آخر ما طلبه منه كيرك هو أن تعمل إدارته على "إنقاذ مدينة شيكاغو" التي ولد ونشأ في ضواحيها.

وفي وقت سابق، صرح ترامب بأنه سيرسل قوات الحرس الوطني إلى شيكاغو من أجل "إنقاذها من الجريمة"، رغم معارضة حاكمها الديمقراطي.

وأقيم حفل تأبين كيرك في ملعب ستيت فارم بولاية أريزونا، وحضره آلاف الأشخاص وشخصيات سياسية، إلى جانب أفراد عائلة كيرك.

وأثنى ترامب على كيرك وعدد خصاله، موضحا أنه "قتل بوحشية على يد يساري متطرف لأنه تجرأ على قول الحقيقة".

ونظمت مراسم التأبين بعد نحو أسبوعين على مقتل كيرك (31 عاما)، الذي اغتيل في 10 سبتمبر الجاري خلال فعالية طلابية في ولاية يوتا، برصاصة واحدة أطلقها شاب يبلغ من العمر 22 عاما، قال للمحققين إنه ارتكب الجريمة لأنه "سئم من كراهية كيرك".

وكان كيرك من أبرز الوجوه المحافظة الشابة في الولايات المتحدة، ومعروفا بقربه من ترامب والتيار اليميني.

ووصف مسؤولون في الولاية القضية بأنها "اغتيال سياسي"، وقالوا إنهم سيسعون إلى تطبيق عقوبة الإعدام على المدان.

واتهم ترامب خطاب "اليسار الراديكالي" بالمساهمة في اغتيال حليفه، معتبرا أن كيرك كان "شهيد الحقيقة والحرية".

ولم يشغل كيرك منصبا منتخبا، لكنه كان قوة مؤثرة في السياسة المحافظة الشعبية، حيث كان يقود منظمة "تيرنينغ بوينت يو إس إيه" الشبابية، ويستضيف بودكاست شهيرا، ويجذب ملايين المتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي.