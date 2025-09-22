ووصف كابولوف تصريحات ترامب بأنها "ضجة إعلامية"، مشبها إياها بتصريحاته حول ضم غرينلاند.

وردا على سؤال عما إذا كانت واشنطن ستجازف بغزو أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام، قال مبعوث بوتين: "لا أعتقد ذلك. هذا يشبه كثيرا الضجة الإعلامية بشأن غرينلاند وكندا. النتائج ستكون كارثية بالنسبة للولايات المتحدة، أما الأفغان فليسوا غرباء عن الحرب"، وذلك بحسب ما نقلته وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وكان ترامب قد وجه، السبت الماضي، تهديدا مبطنا لأفغانستان، قائلا إن "أمورا سيئة ستحدث" إذا لم تعد كابول قاعدة باغرام الجوية.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أن واشنطن تحاول استعادة قاعدة باغرام القريبة من مواقع صينية استراتيجية، مضيفا: "نريد استعادة تلك القاعدة".

وليست هذه المرة الأولى التي يلمح فيها ترامب إلى رغبته في استعادة القاعدة، إذ سبق أن فعل ذلك قبل أشهر، كما رفضت حركة طالبان هذا الطلب سابقا.

ورد قائد الجيش الأفغاني فصيح الدين فطرت على تهديدات ترامب، مؤكدا أن التوصل إلى اتفاق بشأن قاعدة باغرام الجوية "مستحيل".

وقال: "مؤخرا، قال البعض إنهم دخلوا في مفاوضات مع أفغانستان لاستعادة قاعدة باغرام الجوية".

وأضاف: "الاتفاق حتى على شبر من أراضي أفغانستان مستحيل. لسنا بحاجة إليه".

وتقع القاعدة على بعد 11 كيلومترا جنوب شرقي شاريكار في ولاية باروان، وكانت في السابق كبرى القواعد العسكرية الأميركية في أفغانستان.

وأصبحت القاعدة تحت سيطرة حركة طالبان بعد انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن مسؤولين أميركيين يجرون بالفعل مباحثات مع طالبان بشأن استخدام قاعدة باغرام كنقطة انطلاق لـ"عمليات مكافحة الإرهاب".