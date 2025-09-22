وتأتي هذه التعبئة في اليوم الذي من المقرر أن تعترف فيه فرنسا ودول أخرى بدولة فلسطين في الأمم المتحدة، بعد اعتراف بريطانيا وأستراليا وكندا بها الأحد، لكن إيطاليا ما زالت "متريثة".

في روما، تجمع المئات من تلاميذ المدارس الثانوية أمام محطة تيرميني، ملوحين بالأعلام الفلسطينية ومرددين "فلسطين حرة".

ونقلت "فرانس برس" عن مايكل أنجلو (17 عاما)، إنه جاء للتعبير عن تضامنه مع "شعب يباد".

أما فرانشيسكا تيشيا (18 عاما) التي تشارك لأول مرة في تظاهرة، فقالت إن "ما يحدث في غزة مهم جدا".

وقالت فيديريكا كازينو، وهي موظفة تبلغ 52 عاما كانت مع المتظاهرين، "يجب أن يتوقف كل شيء في إيطاليا اليوم من أجل الأطفال القتلى والمستشفيات المدمرة" في غزة، وأضافت: "إيطاليا تتحدث ولا تفعل شيئا".

وخرجت تظاهرات كذلك في ميلانو وتورينو (شمال) وفلورنسا (وسط) ونابولي وباري وباليرمو (جنوب).

وفي جنوة وليفورنو (شمال وسط)، أغلق عمال الموانئ أرصفة الميناء، وفقا لوكالات الأنباء الإيطالية.

في روما، توقفت العديد من الحافلات عن العمل، وتعطلت خدمة المترو.

وتتبنى حكومة رئيس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المحافظة المتشددة المقربة أيديولوجيا من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، موقفا حذرا من حرب غزة، رغم أنها أعربت مرارا عن "قلقها" إزاء الهجمات الإسرائيلية.

وتقول الحكومة إنها لا ترغب في الاعتراف بدولة فلسطين "في الوقت الحالي"، وتتردد في قبول العقوبات التجارية التي اقترحها الاتحاد الأوروبي.