وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها اليوم، إن الجيش الروسي بسط سيطرته على بلدة كالينوفسكوي في دنيبروبتروفسك.

وجاء في بيان الدفاع الروسية: "تقدمت وحدات من مجموعة قوات الشرق إلى أعماق دفاعات العدو وحررت بلدة كالينوفسكوي في مقاطعة دنيبروبتروفسك".

وأضاف بيان للدفاع الروسية: "حسّنت وحدات قوات مجموعة الغرب الروسية، الوضع على طول خطوط المواجهة، واستهدفت القوى البشرية والمعدات التابعة للقوات الأوكرانية، في مناطق عدة من جمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خاركوف".

وكشف البيان خسائر الجيش الأوكراني على تلك الجبهات، مشيرا إلى أنها بلغت نحو 240 عسكريا، بالإضافة إلى عدة مركبات قتالية وعددا من المدافع الميدانية.

وأضاف البيان: "استهدفت الطائرات التشغيلية والتكتيكية والمركبات الجوية دون طيار وقوات الصواريخ والمدفعية الروسية، مراكز ومنشآت البنية التحتية للنقل المستخدمة لصالح القوات الأوكرانية، ومواقع تخزين إطلاق الطائرات المسيرة بعيدة المدى، وكذلك المواقع المؤقتة للتشكيلات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب في 147منطقة".