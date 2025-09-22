واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال، أمس الأحد، بدولة فلسطينية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين من أجل إنهاء الحرب في غزة. ومن المتوقع أن تتخذ فرنسا وعدة دول أخرى القرار نفسه اليوم الاثنين.

وكان رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا قد أعلن لأول مرة عن خطط الاعتراف بدولة فلسطينية في مايو.

وللجزيرة الواقعة في البحر المتوسط والعضو بالاتحاد الأوروبي تاريخ من مساندة القضايا الفلسطينية وتدعم الجهود الرامية إلى حل الدولتين، لكنها تحتفظ في الوقت نفسه بعلاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وعاشت زوجة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزيرة لعدة سنوات.

وفي وقت متأخر من أمس الأحد، أشاد أبيلا في منشور على فيسبوك بتسليم شحنة من الطحين تبرعت بها مالطا إلى غزة "عشية اعتراف مالطا بدولة فلسطينية".

وقال إن الاعتراف بدولة فلسطينية أمر "تاريخي" وإن مالطا لا تزال ملتزمة تجاه التوصل إلى سلام في المنطقة.