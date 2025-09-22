ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي، سيتم تأهب عشرات السرايا لتدريب مقاتلين من مختلف وحدات الجيش على مهام دفاعية وهجومية في مختلف القطاعات.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش أنهى ممارسته القائمة منذ فترة طويلة بمنح إجازة على مستوى الوحدات خلال الأعياد.

وبحسب تقارير إعلامية، جاء هذا القرار في أعقاب تحقيق عسكري خلص إلى أن حركة حماس استغلت تقليص عدد القوات على طول حدود غزة في السابع من أكتوبر 2023 خلال عطلة يهودية لشن هجومها.

وتبدأ عطلة السنة اليهودية الجديدة اليوم الاثنين 22 سبتمبر وتنتهي يوم الأربعاء.