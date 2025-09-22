وقال كيم جونغ أون في خطاب نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "لقد حصلنا على أسلحة سرية جديدة وحققنا تقدما كبيرا في البحث والتطوير الدفاعي، مما سيساهم بشكل كبير في تحقيق المزيد من التقدم في قوتنا العسكرية"، وفقا لما ذكرته وكالة نوفوستي الروسية، والخدمة الدولية للهيئة الإعلامية العامة لليابان NHK.

وقال الزعيم الكوري الشمالي أيضا إن بلاده حصلت على أسلحة سرية جديدة، لكنه لم يذكر تفاصيل أخرى.

وأضاف أن كوريا الشمالية عززت قوتها البحرية من خلال إنشاء مدمرات متعددة الأغراض.

وأكد كيم جونغ أون، خلال خطابه أمام الدورة الـ13 للجمعية الشعبية العليا الـ14: "حزبنا وحكومتنا يحققان أيضا تقدما مستمرا وسريعا في تعزيز القدرة الدفاعية لبلادنا".

ونوّه الزعيم الكوري الديمقراطي إلى أن بلاده "لن تتنازل عن أي شيء مقابل رفع العقوبات".

وقال: "العقوبات التي فرضتها القوى المعادية كان لها تأثير تعليمي علينا، لقد أصبحنا أقوى، وطوّرنا القدرة على الصمود والمقاومة، التي لا يمكن قمعها بأي ضغط".

وشدد زعيم كوريا الديمقراطية على أن أي مفاوضات تقوم على تبادل التنازلات النووية مقابل تخفيف العقوبات "أمر مستحيل".

وأكد الزعيم الكوري الديمقراطي أن "قضية التخلي عن الأسلحة النووية أُغلقت إلى الأبد".

وقال كيم جونغ أون: "امتلاكنا للأسلحة النووية هو قانون وطني، ولدينا التزام قانوني بحمايتها بشكل مطلق".

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم الجمعة الماضي بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف الخميس على اختبار أداء مسيرات هجومية تكتيكية، وشدد على ضرورة تطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عليها وتعزيز قدراتها التشغيلية.