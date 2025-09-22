وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه من المرجح أن تهيمن مسألة الاعتراف بدولة فلسطين على تجمع قادة العالم في نيويورك خلال الأيام المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأحد، الخطوة التاريخية وإن كانت رمزية إلى حد كبير، قائلاً إنه كان المقصود بها: "إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين".

وتقدمت أستراليا وكندا والبرتغال بإعلانات مماثلة، بينما من المتوقع أن تعترف فرنسا رسميًا بفلسطين اليوم الاثنين في الأمم المتحدة.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إنها ستستخدم القمة لمعالجة معاناة المدنيين في غزة التي دمرتها الحرب وإنها ستسعى لتقوية "الإجماع الدولي على مسارنا للسلام في الشرق الأوسط".