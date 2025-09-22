وأثار اعتراف بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية غضب إسرائيل، حيث اعتبره رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "مكافأة كبرى للإرهاب"، فيما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه "استعراضي".

وجاءت اعترافات الدول الغربية الأربعة بدولة فلسطين تعبيرا عن الإحباط من تداعيات حرب غزة وتهدف إلى تعزيز حل الدولتين.

وانضمت الدول الأربع في قرارها إلى أكثر من 140 دولة أخرى تدعم أيضا تطلع الفلسطينيين إلى إقامة وطن مستقل عن الأراضي التي تحتلها إسرائيل. والدول الأربع من حلفاء إسرائيل التقليديين.

اعتراف بريطانيا.. ثقل رمزي

يحمل قرار بريطانيا ثقلا رمزيا بالنظر للدور الرئيسي الذي اضطلعت به لندن في قيام إسرائيل في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على منصة إكس "تعلن المملكة المتحدة اليوم رسميا اعترافها بدولة فلسطينية من أجل إحياء أمل السلام للفلسطينيين والإسرائيليين وتحقيق حل الدولتين".

وأضاف ستارمر "زادت حدة الأزمة الإنسانية التي هي من صنع الإنسان في غزة. فقصف الحكومة الإسرائيلية المستمر والمتزايد على غزة بلا هوادة والهجوم في الأسابيع القليلة الماضية والتجويع والدمار بات غير محتمل على الإطلاق".

ترحيب فلسطيني

ورحب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتحرك للاعتراف بدولة فلسطينية، قائلا إنه "سيفتح المجال أمام تنفيذ حل الدولتين لتعيش دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار".

وكتب ستارمر رسالة إلى عباس يؤكد فيها قرار بريطانيا، مشيرا إلى أن لندن دعمت إنشاء وطن لليهود في 1917 مع التعهد بحماية حقوق غير اليهود.

وذكر ستارمر في رسالته "أؤكد التزام بريطانيا بإقامة دولة فلسطينية للشعب الفلسطيني ودعمنا الدائم لحل الدولتين الذي يعيش بموجبه الفلسطينيون والإسرائيليون جنبا إلى جنب في سلام وأمن".

وشاهد حسام زملط، رئيس البعثة الفلسطينية في بريطانيا، على شاشة هاتفه المحمول إعلان ستارمر اعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية.

وقال زملط لرويترز "ندرك أن الاعتراف لن يعيد إلينا الأرواح التي فقدناها.. (لكن في ظل) غياب هذا الاعتراف.. تُركت الأمور تتفاقم حتى وصلت إلى حد ارتكاب إبادة جماعية على مرأى ومسمع من العالم".

وأضاف "اليوم هو اللحظة التي يقف فيها رئيس وزراء بريطانيا وحكومتها نيابة عن شعبهما قائلين: ‘يجب أن نصحح التاريخ، يجب أن نصحح الأخطاء‘".

ورحبت حماس بهذه الخطوة، لكنها قالت إنها "يجب أن تترافق مع إجراءات عملية تقود إلى وقف فوري لحرب الإبادة الوحشية ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة والتصدي لمشاريع الضم والتهويد في الضفة والقدس".

كندا: الاعتراف لا يعد مكافأة للإرهاب

وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني لدى إعلان قرار بلاده إن القرار يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي وإنهاء حكم حركة حماس.

وأضاف "الاعتراف بدولة فلسطين، بقيادة السلطة الفلسطينية، يعزز جهود الساعين للتعايش السلمي وإنهاء حكم حركة حماس. هذا لا يمنح الإرهاب أي شرعية ولا يُعد مكافأة له".

البرتغال: الاعتراف تحقيق لنهج أساسي

وقال وزير خارجية البرتغال باولو رانغيل في المقر الدائم لبعثة البرتغال لدى الأمم المتحدة في نيويورك "الاعتراف بدولة فلسطين تحقيق لنهج أساسي وثابت في السياسة الخارجية البرتغالية".

وأضاف "البرتغال تؤيد حل الدولتين باعتباره المسار الوحيد إلى سلام عادل ودائم... وقف إطلاق النار أمر ملح".

واشنطن: الاعتراف "استعراضي"

في واشنطن، وصفت الولايات المتحدة الأحد اعتراف عدد من حلفائها الرئيسيين، بما في ذلك بريطانيا وأستراليا وكندا، بدولة فلسطينية بأنه "استعراضي".

وقال أحد المتحدثين باسم الخارجية الأميركية مشترطا عدم كشف هويته "لا يزال تركيزنا منصبا على الدبلوماسية الجادة وليس اللفتات الاستعراضية".

وأضاف "أولوياتنا واضحة: إطلاق سراح الرهائن وأمن إسرائيل والسلام والازدهار للمنطقة بأسرها الذي لا يمكن أن يتحقق إلا أذا كانت خالية من حماس".

نتنياهو: لن تقام دولة فلسطينية

ندد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالاعتراف الغربي بدولة فلسطين.

وقال في بيان "لديّ رسالة واضحة للقادة الذين يعترفون بدولة فلسطينية بعد مجزرة السابع من أكتوبر المروعة: أنتم تقدمون مكافأة كبرى للإرهاب"، في إشارة إلى هجوم حماس على إسرائيل في 2023 والذي أشعل فتيل الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا.

وأضاف "لديّ رسالة أخرى لكم: هذا لن يحدث. لن تقام دولة فلسطينية غربي نهر الأردن".

من جهته، قال وزير الأمن الوطني الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه سيقترح في اجتماع مجلس الوزراء المقبل بسط السيادة على الضفة الغربية، مما سيكون ضما فعليا للمنطقة التي استولت عليها إسرائيل في حرب 1967.

وأضاف أنه يجب تفكيك السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب والتي تمارس حكما ذاتيا محدودا في الضفة الغربية.