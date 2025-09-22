وقال سيرغي أكسيونوف، رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا، في منشور على تطبيق تيليغرام، إن هجوما نفذته أوكرانيا بطائرات مسيرة على منطقة منتجعات بشبه الجزيرة أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة 16 آخرين.

ودانت روسيا، التي ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، الهجوم الذي استهدف منطقة المنتجعات.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه: "في منطقة منتجعات بشبه جزيرة القرم حيث لا توجد أهداف عسكرية على الإطلاق، شنت القوات المسلحة الأوكرانية هجوما إرهابيا باستخدام طائرات مسيرة مزودة بحمولات شديدة الانفجار".

ووصفت الوزارة الواقعة بأنها "هجوم إرهابي مدبر على هدف مدني".

ودانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، الهجوم ووصفته بأنه "عمل إرهابي آخر من أعمال نظام كييف".

وقالت لوكالة "تاس" للأنباء: "يجب على حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي عند بحثهما عن المعتدي في القارة الأوروبية أن ينظرا في المرآة ليدركا ذلك".

وأضافت: "إنهما (حلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي) يقودان زعزعة الاستقرار وانتشار الإرهاب في أوروبا بفضل دعمهما لنظام كييف وتزويده بالأسلحة".