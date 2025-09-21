وأفاد متحدّث باسم وكالة مكافحة المخدرات في جمهورية الدومينيكان بوقوع الضربة خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المتحدثة باسم السفارة الأميركية.

وقالت المتحدثة الأميركية إن الضربة هي التي أعلن عنها الرئيس دونالد ترامب الجمعة من دون تحديد موقعها، بعد ضربات أميركية عدة استهدفت قوارب لتهريب المخدرات قبالة فنزويلا.

في الضربة التي أُعلن عنها الأحد، هاجمت مقاتلات أميركية زورقا سريعا محمّلا ألف كلغ من الكوكايين على بعد 80 ميلا بحريا من جزيرة بياتا في جمهورية الدومينيكان، وفق المتحدث باسم وكالة مكافحة المخدرات في البلاد كارلوس ديفرز.

وقال مصدر قريب من هذه القضية إن القارب أبحر على الأرجح من فنزويلا.

بذلك تكون الولايات المتحدة أقرّت بأنها شنّت مؤخرا ثلاث ضربات في الكاريبي أوقعت أكثر من عشرة قتلى.

وأعلن ترامب الجمعة أن قواته استهدفت قاربا آخر لتهريب المخدرات في المياه الدولية، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.

وعلى عكس الهجمات السابقة، لم يكشف ترامب ما إذا وقعت الضربة قبالة سواحل فنزويلا، حيث نشرت البحرية الأميركية سفنا حربية وغواصات لمكافحة تهريب المخدرات.

وتضمن منشور ترامب على منصّته تروث سوشال مقطع فيديو لزورق سريع في مرمى النيران قبل أن ينفجر ويحترق.

ولاقى نشر الجيش الأميركي ثماني سفن حربية وغواصة تعمل بالطاقة النووية في جنوب البحر الكاريبي، إضافة إلى إرسال عشر طائرات مقاتلة إلى بورتوريكو المجاورة، استنكارا واسعا في أميركا اللاتينية ومخاوف من مهاجمة الولايات المتحدة لفنزويلا.

كما أثار جدلا حول شرعية عمليات القتل، إذ لا يفرض القانون الأميركي عقوبة الإعدام على الاتجار بالمخدرات.

ولم تقدم واشنطن أي تفاصيل تدعم مزاعمها بأن القوارب المستهدفة كانت للاتجار بالمخدرات.