ماذا حدث؟

القرار جاء بعد أيام من تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها كيميل تتعلق بقضية مقتل الناشط المحافظ تشارلي كيرك، ما دفع لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) إلى التدخل، وسط تهديدات من رئيس اللجنة بريندان كار، المقرّب من ترامب، بإلغاء تراخيص القنوات التي تبث محتوى وصفه بـ"غير اللائق".

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد المخاوف بشأن حرية التعبير والإعلام في الولايات المتحدة، خاصة مع ما وُصف بـ"الضغط الممنهج" الذي يمارسه أنصار ترامب على شبكات الإعلام وشركات التكنولوجيا الكبرى.

مزحة كيميل الثقيلة

جيمي كيميل سخر من عدم اكتراث دونالد ترامب بمقتل الناشط تشارلي كيرك، وبث لقطة لسؤال أحد الصحفيين لترامب بشأن مشاعره بعد مقتل كيرك، ليرد ترامب حول أمر آخر، متعلق بالبناء، بسبب عدم وضوح السؤال.

كيميل سخر قائلا أن ترامب لا يكترث سوى بمصالحه، ومشاريعه.

واجه كيميل موجة غضب من اليمينيين، الذين وصفوا استخدامه لمقتل كيرك غير لائق، لخدمة أجينداته المضادة لترامب.

كما وصف البعض السخرية من ترامب في غير محلها، خاصة وأن الرئيس الأميركي أبدى تعاطفا كبيرا مع الراحل كيرك.

تحوّلات في مشهد الإعلام والتكنولوجيا

وتشير تقارير إلى أن عددا من وسائل الإعلام الكبرى وشركات التكنولوجيا أصبحت تخضع لنفوذ رجال أعمال محسوبين على التيار المحافظ، ممن لعبوا أدوارا بارزة في دعم ترامب خلال فترة رئاسته، سواء من خلال التبرعات أو النفوذ السياسي.

في هذا السياق، برز اسم شركة أوراكل، المملوكة للملياردير الجمهوري لاري إليسون، كجزء من تحالف يسعى للسيطرة على العمليات الأميركية لمنصة "تيك توك"، ضمن اتفاق مع إدارة ترامب لإبقاء التطبيق في السوق الأميركية، بعد مفاوضات مع الجانب الصيني.

ويقول مراقبون إن هذه التحركات تمثل اتجاها متصاعدا نحو تعزيز القبضة المحافظة على وسائل التأثير الرقمي والإعلامي، في وقت يزداد فيه الاستقطاب السياسي داخل الولايات المتحدة.